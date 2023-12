Nuoto, Dulcis in fundo l’imolese Simone Cerasuolo è 2° nei 50 rana e conquista il pass per Doha

Al termine di un campionato italiano che non sarà ricordato come fra i più positivi per i colori romagnoli, arriva il secondo pass per il Mondiale di Doha. A portare a casa il biglietto è l’imolese doc Simone Cerasuolo, che sarà al via dei 50 rana iridati così come, in campo femminile, Anita Bottazzo. In una giornata che ha portato medaglie e risultati rilevanti alla Romagna del nuoto, Simone Cerasuolo si è preso la copertina chiudendo secondo con 26”83, sei centesimi sotto al minimo per la qualificazione a Doha, alle spalle del redivivo Nicolò Martinenghi con 26”71 e un decimo davanti a Ludovico Viberti, che mercoledì aveva vinto i 100 rana e sembrava il più in forma di tutti: «Mi sentivo un po’ stanco - le parole di Cerasuolo - ma sono riuscito a fare la gara che volevo. Non era facile perché eravamo in tanti sullo stesso livello, ci volevano gli attributi. Ho trovato il ritmo giusto, Martinenghi ha disputato una grande gara ed era irraggiungibile. Questo sarà il mio terzo Mondiale: finora ho portato a casa un 5° e un 9° posto, spero di migliorarmi».

In campo femminile, sempre nei 50 rana, doppio podio per le atlete dell’Imolanuoto, con Anita Bottazzo che si è confermata seconda in Italia chiudendo alle spalle di Benedetta Pilato in 30”88, lontano dal personale, mentre Arianna Castiglioni ha chiuso terza con 30”97. Non è scesa in vasca Martina Carraro.