MotoGp, Riparte in Malesia la lotta per il trono: Bezzecchi sfida Bagnaia e Martin

Pecco Bagnaia arriva all’inizio del trittico finale del motomondiale con tutta la pressione addosso. Il campione in carica e attuale capoclassifica, ha mostrato a parole tutta la sua carica. «La pressione è la mia benzina, è positiva». Ora avrà tre gare di fuoco per dimostrarlo. Alle sue spalle c’è un Jorge Martin che ha fatto un paio di errori importanti nelle ultimi uscite, ma che domina la scena da Barcellona. I due sono ai ferri cortissimi, li separano 13 punti e vista la forza dello spagnolo della Pramac soprattutto nelle Sprint Race, il divario potrebbe accorciarsi.

Ma attenzione, in Malesia (seguita poi dal Qatar e Valencia) da diverse stagioni Ducati detta legge. A Borgo Panigale, per creare ancora più caos, hanno pensato bene di schierare qui anche Alvaro Bautista, con una Gp23 marchiata Aruba. Il due volte campione della Superbike sogna di imitare Troy Bayliss, che alcuni anni fa arrivò in MotoGp per una sola gara e vinse. Sarebbe un ulteriore pretendente al podio, oltre a Marini, Alex Marquez, con il Gresini Racing, Zarco e i romagnoli Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini.

Bezzecchi, dopo aver stretto i denti nelle tre gare precedenti con la sua spalla malconcia, dovrebbe essere più in forma, mentre qui Bastianini potrebbe fare quella prestazione maiuscola che ancora gli manca.

«Avere una settimana completa di recupero dopo tre settimane molto impegnative, è stato un vero toccasana - ha commentato Marco -. Ho riposato, recuperato il più possibile, ricaricato le batterie e sono pronto ad affrontare questo trittico conclusivo al meglio. Sepang, insieme a molte altre piste di questa fase finale di stagione, è tra le mie preferite. Non sarà facile, ma daremo il massimo per essere tra i protagonisti da qui a Valencia».

Nella conferenza stampa Bezzecchi ha fatto una battuta. «Non voglio vedere il ranch (dove si è fratturato la clavicola allenandosi ndr) per molti mesi».

Lo “scorpione” di Viserba ha anche ammesso di sentirsi pronto a lottare per la vittoria. «Anche se le condizioni meteo saranno la chiave del fine settimana, perché potrebbe essere pazzerello».

Marco non ha escluso il sogno mondiale. «È ancora possibile. Certo è durissima perché gli altri sono veloci e io non sono del tutto a posto fisicamente».

Chissà che nel tracciato Ducati non si svegli anche Bastianini. «Il fine settimana in Thailandia è stato difficile, ma la gara ci ha aiutato a raccogliere altre informazioni importanti che mi possono aiutare a fare un altro passo avanti. A Sepang sono stato molto competitivo in passato e spero di poter essere veloce anche quest’anno. Speriamo il meteo non sia troppo instabile».

Nella nottata qualifiche alle 3.50, con gara Sprint domani alle 8, domenica Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.15 e MotoGp alle 8.