MotoGp, Marc Marquez in pole position

Marc Marquez impone la sua legge, prendendosi la pole in Argentina in 1’36”917, unico a scendere sotto 1’37. L’alfiere Lenovo Ducati prenota il bis della Thailandia dove aveva dominato. Al suo fianco c’è ancora il fratello Alex del Bk8 Gresini, mentre Johann Zarco regala a Honda una grande prima fila. Marco Bezzecchi, dopo essere stato protagonista nelle prime battute, scivola al 9° posto che renderà difficilissima la sua Sprint e difficile la gara di domani. Va peggio a Enea Bastianini, penultimo davanti a Lorenzo Savadori: per entrambi la gara buona è quella lunga! Seconda fila per Pecco Bagnaia, con la Ktm di Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Nella terza chiusa da Bezzecchi, troviamo Quartararo e Morbidelli, quest’ultimo 1° in Q1 davanti a Mir poi 10°.