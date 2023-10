MotoGp: la Sprint annullata per maltempo

PHILLIP ISLAND. La gara sprint salta, come previsto. Il maltempo ha spinto gli organizzatori a fare saltare la MotoGP domenicale. Troppo forte il vento e la pioggia. I semafori rossi erano stati anticipati di un’ora. Alle 2 è partita la Moto3 con alcuni piloti a terra nel giro di allineamento. Ha vinto Oncu, su Sasaki e Kelso, con il Sic58 6° con Riccardo Rossi, migliore degli italiani. I piloti erano stremati e intirizziti a fine gp. Alle 3.15 è partita la Moto2 fermata dalla bandiera rossa dopo 9 giri, al decimo passaggio, a causa di un rinforzo del vento. Primo Tony Arbolino, che tremava per il freddo, davanti a Canet ed Aldeguer, con il capoclassifica Acosta 9° dopo essere partito dal fondo perché caduto nel giro di allineamento. Meglio di lui stava facendo Mattia Casadei con una super rimonta da 30° a 9°, ma è finito a terra: peccato! Tante le cadute in gara, fra queste: Alonso Lopez e Sergio Garcia, mentre erano al comando, Dixon, Salac e Sam Lowes, in lotta per il podio. Buon 4° per Alcoba del Gresini Racing. Vista la situazione non è stato possibile fare scendere in pista le Motogp che con la loro potenza avrebbero messo a rischio l’incolumità dei piloti.