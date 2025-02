Supersport: un grande Manzi vince in Australia

Inizio di stagione da incorniciare per Stefano Manzi, subito a segno in Australia. Il riminese parte scrivendo subito una magnifica pagina di storia portando alla vittoria la Yamaha R9 al debutto. Per Manzi si tratta dell’undicesima vittoria in carriera, sicuramente la più importante per i significati che si porta appresso. Manzi ha vinto davanti a Tom Booth-Amos (Triumph) e Marcel Schroetter (Ducati); quarto posto per il poleman Bo Bendsneyder (MV Agusta) che realizza anche il giro veloce di gara al 12° passaggio in 1’32.643. “È bello iniziare la stagione con una vittoria - ha detto Manzi - iniziare il nostro nuovo viaggio con una nuova moto vincendo è una sensazione incredibile. Voglio ringraziare Yamaha e il team perché dietro le quinte hanno dedicato moltissimo impegno a questo progetto. Grazie a loro oggi ho potuto vincere Non è stato facile. È stata una dura lotta in questa gara e con il pit-stop la gara è stata divisa. È importante iniziare la stagione con una vittoria perché, nei test invernali in Spagna e anche qui lunedì, ho faticato molto. Non è stato affatto facile. In Superpole non ero velocissimo, ma alla fine siamo riusciti a colmare il gap e questo è il risultato”.