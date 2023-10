Supersport, Bulega prepara l’assalto al titolo

Tutto pronto per la festa a Portimao. Quello alle porte infatti potrebbe essere il week-end più dolce della carriera di Nicolò Bulega, giunto ad un passo dalla conquista del suo primo titolo mondiale. Nella classifica generale della Supersport infatti il romagnolo guarda tutti dall’alto, forte di ben 80 punti di vantaggio sul primo degli avversari, ossia l’altro romagnolo Stefano Manzi. Il titolo iridato potrebbe arrivare per Bulega già domani in garauno , a patto di non perdere più di cinque punti dal rivale di casa Yamaha.

«Potrebbe essere un week-end molto speciale – le parole del portacolori Aruba Ducati – ma dovrò mantenere la stessa mentalità utilizzata sin dalla prima gara. Mi piacerebbe assicurarmi il titolo subito ma non sento pressione: con la moto riesco a fare quello che voglio, potendo spingere in ogni giro. Aver riportato la Ducati in condizione di vincere il titolo in Supersport è già un grande motivo di orgoglio».

Le condizioni per il trionfo dunque sembrano esserci tutte tra i saliscendi di Portimao, tracciato dove tra l’altro Ducati parte con i favori del pronostico, almeno nei confronti della rivale Yamaha, e dunque di Manzi, che l’anno scorso ha conquistato però proprio in Portogallo il suo primo successo in categoria. «Al tempo però avevo una next generation bike (la Triumph, ndr) – la sottolineatura di Manzi – mentre ora con la R6 sarà più difficile. Il titolo? Onestamente ho smesso di pensarci dopo il week-end di Magny–Cours. Non mi sto godendo molto il momento dato che anche un secondo posto diventa poco utile quando il tuo rivale vince, però ora abbiamo una nuova gara davanti a noi dove cercare di cogliere bei risultati».

Parole chiare quelle del pilota Ten Kate, che a differenza del rivale Bulega dovrebbe tra l’altro restare in Supersport con il medesimo team anche nella prossima stagione, per dare nuovamente la caccia al titolo della media cilindrata. In attesa che oggi si accendano i motori non vanno ad ogni modo sottovalutati altri possibili attori protagonisti per il round di Portimao, come ad esempio il ravennate Federico Caricasulo, desideroso di confermarsi dopo essere tornato sul podio in quel di Aragon, oppure il portacolori Mv Agusta Marcel Schrotter, attualmente terzo in classifica generale. Pronti a puntare in alto anche Nicholas Spinelli e Lorenzo Dalla Porta, portacolori di Vft ed Evan Bros.