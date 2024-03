Superbike, Gp della Catalogna: Razgatlioglu strappa la pole position a Bulega

Nicolò Bulega partirà in prima fila nel Gp della Catalogna, il cui primo round è in programma alle 14 di oggi. Il riminese del team ufficiale della Ducati ha staccato il secondo tempo in 1’39”591. Meglio ha girato Razgatlioglu, che ha portato la Bmw a chiudere il giro secco in 1’39”489. A chiudere la prima fila la Ducati del Team GoEleven di Andrea Iannone in 1’39”799. Solo 11° tempo per il campione del mondo Alvaro Bautista a 0”808 da Razgatlioglu. Sesta fila, con il 16° tempo, per l’altro romagnolo in gara, Michael Ruben Rinaldi (Ducati Team Motocorsa), che ha girato in 1’40”921.