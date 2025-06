Superbike, Bulega prolunga fino al 2026 col team Aruba.it

Un prolungamento meritato dopo mesi di grandi soddisfazioni. Nicolò Bulega correrà con il team Aruba.it Racing Ducati anche nel Mondiale Superbike 2026. L’attuale leader del campionato sarà in sella alla nuova Panigale V4 R.

Il pilota riminese nal 2026 ricoprirà anche il ruolo di tester (al fianco di Michele Pirro) della nuova Desmosedici GP equipaggiata con gli pneumatici Pirelli che verranno adottati a partire dal campionato mondiale 2027. “Sono molto contento di iniziare la mia carriera di tester in Ducati per la MotoGP. E’ un sogno che si avvera perché non sono molti i piloti che hanno la possibilità di provare la Desmosedici GP. Si tratta di un’occasione importante per la mia carriera. Il futuro? Per ora penso solo a difendere i colori di Aruba e Ducati in Superbike. Il resto lo scopriremo, per ora le mie priorità sono chiare”.