Superbike, Bulega: “Mi diverto a guidare, è una sensazione fantastica”

Nicolò Bulega dopo gara-1 di Phillip Island racconta una vittoria costruita con un percorso che prometteva grandi cose: “Sono davvero felice perché le mie sensazioni erano buone fin dalla prima sessione di test di lunedì. Ogni volta che salgo in moto, so cosa posso fare e cosa devo fare. Mi sto divertendo a guidare, è una sensazione fantastica giro dopo giro. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo qui questa settimana. Non ero rilassato prima della gara perché sapevo che alcuni piloti aggressivi partivano vicino a me soprattutto nel primo giro dopo la frenata. Quindi ho cercato di rimanere calmo e concentrato. Ho iniziato bene e ho finito bene. Se riesco a mantenere questa sensazione, posso essere fiducioso per il resto del fine settimana”.