Superbike, Bulega domina gara-1 a Phillip Island

Pronostici rispettati e vittoria “made in Romagna” per il primo atto della Superbike 2025. Un campionato che si apre nel segno di Nicolò Bulega. Il pilota riminese domina a Phillip Island e vince gara 1 del round in Australia. Un sabato da incorniciare per Bulega, tra l’altro primo anche nelle libere del venerdì e nella superpole del sabato. Subito dopo, per completare il podio, ci sono Toprak Razgatlioglu, che conferma la seconda posizione conquistata nella superpole, e l’altra Ducati di Alvaro Bautista. Domenica mattina alle 6 c’è garadue.