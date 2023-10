MotoGp, Zarco trionfa in Australia davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio, Bezzecchi ottimo sesto

Johann Zarco centra il suo primo successo dopo 120 gare in MotoGP al termine di un duello a 4. Jorge Martin, insieme a Marc Marquez, scommette sulla gomma posteriore morbida e perde... Negli ultimi 4 passaggi, dopo aver condotto dalla pole, crolla e si trova attaccato da un quartetto aggressivo, che lo salta all’ultimo passaggio, costringendolo al 5° posto. Da -4 punti da Pecco passa a -27 in classifica. Grande gara di Bagnaia che prima passa la Q1 con Marc Marquez in scia, poi si qualifica 3°. In gara, dopo aver controllato, riesce a prendersi il 2°, battendo un grandissimo Fabio Di Giannantonio al primo podio MotoGP in carriera per il Gresini Racing, quarto Brad Binder, 2° in griglia. Ottima gara di Bezzecchi e discreta di Bastianini. I due fanno una qualifica poco brillante, chiudendo 10° e 12°. Nel gp, dopo le prime tornate, si trovano 10° e 13°. Nel finale Bez è stupendo 6° saltando Marc Marquez, crollato poi al 14°, Miller,Aleix Espargaro e Alex Marquez, che chiudono alle sue spalle. Bestia è 10° passando Vinales e Marini, oltre Marc Marquez. La gara è stata anticipata ad oggi per il maltempo previsto per domani. Sempre per questa ragione il programma di domani viene anticipato di un’ora: alle 4 la gara Sprint, alle 2 la Moto3 e alle 3,15 la Moto2.