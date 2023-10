MotoGp, Sprint Race di Motegi a Martin: Bagnaia contiene i danni ed è terzo, Bezzecchi sbaglia e chiude sesto

Jorge Martin vince anche la Sprint race di Motegi e completa la tripletta dopo i successi del sabato a Misano e in India. Il pilota della Pramac scatta dalla pole, mantiene il primo posto alla prima curva e poi fa gara a sé, chiudendo con 1”4 di vantaggio su Binder. Terzo posto per Pecco Bagnaia, che nel finale strappa il podio a Miller e contiene i danni, salendo a 299 punti in classifica con 8 punti di vantaggio su Martin. Sesto posto per Marco Bezzecchi. Il talento di Viserba, penalizzato dalla posizione in griglia e da una partenza più lenta dei rivali, si trova inizialmente settimo. Poi supera Zarco e a 4 giri dalla fine attacca Marc Marquez, arrivando lungo e ritrovandosi ottavo anche dietro Alex Espargaro, che però sarà presto costretto al ritiro per noie meccaniche. All’ultimo giro Bezz riprende il sesto posto superando di forza Marquez e intascando un punto in più. Diciannovesimo Michele Pirro, collaudatore cesenate della Ducati che sostituisce l’infortunato Bastianini.