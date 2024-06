Sprint race sfortunata per Lorenzo Savadori che è scivolato al sesto passaggio rimediando alcune fratture alla schiena che non gli permettono di essere in pista oggi. Tornato ai box, il cesenate, lamentava forti dolori ed è stato portato all’ospedale di Assen. Qui è stato sottoposto a ulteriori esami strumentali che hanno evidenziato fratture multiple ai processi trasversi del tratto lombare della colonna vertebrale. Speriamo che Sava abbia una pronta guarigione.