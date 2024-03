MotoGp, Riscatto e mercato: Bastianini inizia la stagione guardando al presente e al futuro

Il terzo anno di Pecco Bagnaia da uomo da battere inizia con una super-Ducati, mai così forte e con un Marc Marquez che lo sfida con una Gp23 che appare già meno performante. Esulta Enea Bastianini, che sulla nuova Ducati salirà, mentre mastica amaro Marco Bezzecchi che deve rimboccarsi le maniche. All’orizzonte, infatti, gli inseguitori lavorano sodo e si potrebbe arrivare a fine campionato con le “rosse” del 2023 spompate. E’ presto per fare previsioni, ma è del tutto evidente che Luigi Dall’Igna e gli altri ingegneri di Borgo Panigale hanno lavorato bene: non ricapiterà quanto avvenuto nel 2023 e nel 2022, quando le Gp dell’anno precedente andavano più veloci della nuova. In quelle stagioni ne avevano soprattutto beneficiato due romagnoli: Bastianini terzo due anni fa, Bezzecchi che con il Mooney Vr46 aveva centrato un identico risultato. Ora i quattro ufficiali, non solo Bagnaia e Bastianini, ma anche Martin e Morbidelli, hanno un mezzo nettamente superiore. Con la Gp23 vanno forte Di Giannantonio, compagno di Bezzecchi nel Pertamina Vr46 e i fratelli Marquez. I quattro si giocheranno la fornitura di qualche aggiornamento che Ducati destina tutti gli anni ai migliori dei privati. Saranno necessari, perché la concorrenza non dorme e con le concessioni previste dal regolamento, potrà avvicinarsi velocemente.

Aprilia ha quattro moto ufficiali, due anche nel team satellite Truckhouse. Ktm oltre a Brad Binder, può puntare su un Pedro Acosta mentre Yamaha e Honda sembrano più indietro. La stagione non è ancora iniziata ma il mercato già è in ebollizione, secondo gli spagnoli Fermin Aldeguer ha già firmato per essere nel 2025 su una Ducati Pramac. Bastianini deve guardarsi dalla concorrenza di Martin e Marc Marquez, mentre Bezzecchi rischia di doversi pentire di aver rifiutato quest’anno la Gp24 del Pramac.