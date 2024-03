MotoGp, pole di Martin, ma c’è Bastianini in prima fila in Qatar

Jorge Martin (1'50.789) centra la prima pole position stagionale in Qatar in una prima fila che comprende anche l'Aprilia di Aleix Espargaro ( a 0.083) e la Ducati di Enea Bastianini, terzo a 0.086. In seconda fila troviamo Binder, Bagnaia e Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi sarà in quinta fila col 15° tempo. La gara sprint oggi alle 17. “Sono contento - ha detto alla fine della sessione Enea a Sky - siamo andati forte tutto il weekend. Dobbiamo fare uno step, dobbiamo lavorare sull’anteriore. Come ritmo mi sento abbastanza forte”.