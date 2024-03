Paolo Simoncelli non ha dubbi: “Marc Marquez può essere come il mio Marco nel 2008 e tiferò per lui”. Abbiamo incontrato il patron del Sic 58 Squadra Corse alla presentazione della sfida 2024 del team, nel Misano World Circuit dedicato al figlio. Oltre a parlare degli obiettivi della realtà di Coriano sia in Moto3 che in MotoE, impossibile non chiedere a Paolo di questa MotoGp.