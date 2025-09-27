MotoGp, nulla di grave per Bezzecchi, Martin lunedì si opera alla clavicola

Un sabato da dimenticare per Aprilia con entrambi i piloti out alla prima curva nella sprint sul Circuito Mobility Resort Motegi. Marco Bezzecchi, partito dalla nona casella, è stato coinvolto in una caduta innescata da Jorge Martín: il pilota spagnolo, scattato dalla diciassettesima posizione, ha perso il controllo della sua moto in frenata alla curva 1, colpendo il compagno di squadra. Un episodio sfortunato che ha compromesso in pochi secondi la sprint dei due piloti ufficiali Aprilia. A seguito della caduta, Bezzecchi ha riportato una contusione alla gamba destra, fortunatamente senza conseguenze.

Jorge Martín, in seguito alla caduta, è stato sottoposto a indagini diagnostiche presso il centro medico del circuito. Gli esami radiografici hanno evidenziato una frattura scomposta alla clavicola destra. Per ulteriori accertamenti, Martín è stato trasferito in elicottero al Dokkyo Medical Hospital, dove è stato sottoposto a una tomografia computerizzata (TC) che non ha evidenziato ulteriori complicazioni. Il pilota spagnolo partirà domenica mattina da Tokyo per fare rientro in Spagna. Nella giornata di lunedì, presso l’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione e fissazione della frattura della clavicola destra. L’operazione sarà eseguita dal Dott. Xavier Mir e dalla sua équipe.

Amareggiato l’ad Massimo Rivola: “Jorge e, soprattutto, Marco non partivano dalla posizione in griglia che meritavano. Un grave errore di valutazione in frenata di Jorge ha causato purtroppo un bruttissimo incidente ad entrambi. Guardando l’accaduto, possiamo dire di essere fortunati che sia stato coinvolto un solo pilota e che Marco, alla fine, non abbia riportato fratture. Ci dispiace sapere che Jorge dovrà nuovamente affrontare un intervento chirurgico, dopo una stagione a dir poco travagliata. Il lavoro di Aprilia Racing comunque continua senza sosta: sappiamo che Marco, domenica, anche se non al massimo della forma, potrà fare una grande gara e faremo il massimo per dargli la moto migliore possibile”.