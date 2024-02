Motogp, nei tre giorni di Sepang si comincia a fare sul serio

Marc Marquez tornerà a dominare? E’ la domanda principale che tutti si fanno e da oggi a Sepang si potrà avere una prima risposta. Al Gresini Racing sanno di avere tanti occhi puntati addosso e hanno realizzato un poster con Marc stile Jack Nicholson nel cartellone del film “Shining” modificato in “Gresining”.

In casa Ducati hanno lavorato tanto: sembra che la GP24 sia nata meglio della Gp23 che in avvio di 2023 le prendeva dalla precedente Gp22. Marc, così come il fratello Alex e la coppia del Pertamina Vr46 Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, avrà il mezzo dello scorso anno. Quello nuovo sembra nato bene, vedendo i test di Valencia e Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini dovrebbero essere i punti di riferimento. Con loro, ovviamente, Jorge Martin, mentre Franco Morbidelli, dopo un brutto volo a Portimao mentre si allenava con una Panigale V4, dovrebbe saltare i primi due giorni e rientrare giovedì.

Bastianini cercherà di riprendere il filo del 2022 spezzatosi nella scorsa, sfortunata, stagione. Ma intanto si vocifera un interessamento di Aprilia.

Intanto Ktm si prepara all’assalto: ha uno squadrone, Brad Binder è il capitano, con Jack Miller che pare già con un mezzo piede fuori dalla porta, un Pedro Acosta che nei test del week-end ha svettato (anche il collaudatore Pedrosa), oltre ad Augusto Fernandez. Avranno delle concessioni per numero di test e le faranno fruttare. Aprilia si presenta con gli stessi cinque piloti del 2023, compreso il collaudatore cesenate Lorenzo Savadori, ma anche il team satellite avrà mezzi ufficiali e si parla di un big italiano da mettere sotto contratto al più presto. Yamaha non è andata affatto male nella recente tre giorni di test e i team giapponesi avranno importanti concessioni. Fabio Quartararo è apparso in buona forma e Alex Rins si sta adattando in fretta. Il Vr46 di Uccio e Vale potrebbe diventare il team satellite del marchio dei tre diapason: Vale è uomo immagine di Yamaha e non è un segreto che l’ipotesi sia sul piatto. Bez riceverebbe così quella moto ufficiale che pare aver perso con il “no” detto a Pramac.