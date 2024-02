MotoGp, Nei test a Losail è subito duello Bagnaia-Martin. Bastianini è 8° e Bezzecchi è 11°

Pecco Bagnaia ha fatto segnare il miglior tempo nel primo giorno di test collettivi di MotoGp andati in scena a Losail, sul tracciato in cui venerdì 8 marzo scatterà, con il Gp del Qatar, il Mondiale 2024. Il due volte campione del Mondo Bagnaia ha stampato il miglior tempo in 1’52”040, lasciandosi alle spalle la Ducati Pramac di Martin, staccata di 0”220. Terzo posto per l’Aprilia di Aleix Espargaro, a 0”292, che conferma quanto già visto al mattino e cioè che la moto di Noale è pronta a sfidare la Ducati in un derby a tutto campo. Quarta la Red Bull di Binder a 0”296. Il migliore dei romagnoli è Enea Bastianini, che ha chiuso con l’8° tempo alle spalle della Ducati Gresini di Alex Marquez (appena 16° invece il fratello Marc), staccato di 0”549 dal compagno di team Bagnaia. Solo 11° Marco Bezzecchi, che ha girato in 1’52”799. Domani si replica