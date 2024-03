MotoGp, Martin trionfa in Portogallo davanti a Bastianini

Jorge Martin centra un grande successo e bussa forte alla porta di Borgo Panigale: vuole il team ufficiale; Enea Bastianini offre una bellissima gara ed è 2° mentre Pedro Acosta sbalordisce con il 3° davanti ai KTM ufficiali Binder e Miller: campione. Pedro aveva già battuto sia Pecco Bagnaia che Marc Marquez. Il campione del mondo ha avuto un calo nel finale e, per resistere a Marquez, lo ha incrociato dopo un sorpasso ed i due si sono toccati cadendo. Beffa finale per Aprilia: un problema tecnico ha fatto finire gambe all’aria uno splendido Vinales, che cade mentre era 2° per un problema al motore. Con tre cadute Bez sale in un buon 6°, anche grazie ai sorpassi fatti su Oliveira e Quartararo. Certo al via Marco è ancora lento e da 6° scivola al 12°. Ora Martin è primo in classifica con un gran vantaggio su Binder: incendio nel mercato per il posto ora di Enea.