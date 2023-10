MotoGp, Martin signore della pioggia a Motegi: gara ridotta 12 giri per il maltempo

Jorge Martin vince e riduce lo svantaggio da Bagnaia (secondo al traguardo) a soli 3 punti. La gara giapponese è fermata dalla bandiera rossa per pioggia quando mancano 12 giri al termine. La direzione gara prova a fare ripartire il gruppo ma l’intensità della precipitazioni che non si ferma spinge i piloti a rientrare ai box dopo un warm up lap. Quarto posto di un buon Marco Bezzecchi, che si allontana ancora dalla vetta di altri 7 punti (-54 totali). Terzo un ottimo Marc Marquez che porta la Honda sul podio nel gp di casa. Michele Pirro chiude fuori dai punti, ma per alcuni giri, mentre tutti entrano nel box per prendere moto da bagnato, resta primo con gomme da asciutto: bravissimo! Pirro chiude 16°, mentre Aleix Espargaro è 5° davanti a Jack Miller, con Fabio Di Giannantonio 8° per il Gresini Racing (il laziale eguaglia il suo miglior risultato qui).

A terra prima Binder e poi Zarco che non erano nelle prime posizioni. Colpisce il ritiro di Oliveira, esperto del bagnato, che era risalito fino alla quarta posizione, ma che si è fermato perché non vedeva nulla a causa di pioggia e pulviscolo alzato da cui gli era davanti