In una Q2 caratterizzata da tantissime cadute la pole positione del Gp di Francia la strappa Martin, che batte in extremis Bagnaia e Viñales. Ottimo quinto Bezzecchi, mentre Bastianini passa la Q1 ma poi chiude in ultima posizione col decimo tempo. Va peggio ai fratelli Marquez del Gresini Racing, bloccati in Q1 rispettivamente 13° e 17°