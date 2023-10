MotoGp, Martin il più veloce nelle libere in Thailandia, sesto tempo per Bezzecchi

Riparte dalla Thailandia lo sprint verso il titolo mondiale 2023. Jorge Martin (Ducati Pramac) è stato il più veloce nelle pre-qualifiche di Buriram. Nonostante la caduta nel finale, Martin ha fermato il cronometro su in 1’29”826, migliorando l’1’30”520 della sessione precedente. Alle sue spalle brillano le Aprilia con Maverick Vinales secondo a +0.098 millesimi e Aleix Espargaro terzo a +0.160. A seguire altre quattro Ducati: quelle di Johann Zarco (+0.180), Luca Marini (+0.199), Marco Bezzecchi (6° a +0.208) e Francesco Bagnaia, settimo con un distacco di 243 millesimi. Completano l’elenco dei già promossi in Q2 Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM) e Augusto Fernandez (KTM). Tra i piloti che domani dovranno affrontare il Q1 ci sono Marc Marquez (11°), Franco Morbidelli (12°) e Fabio Di Giannantonio (14°). Per Bastianini (Ducati Lenovo) solo il 19° tempo in 1’30”915. La Sprint Race sabato mattina alle 10 la Gara Sprint.