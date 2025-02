MotoGp, Martin deve operarsi, c’è Savadori con l’Aprilia in Thailandia

Nuovo infortunio per Jorge Martin e c’è subito un’occasione in Thailandia per Lorenzo Savadori con l’Aprilia. Il campione del mondo spagnolo era impegnato in una sessione di allenamento quando è caduto, riportando una frattura complessa del radio, delle ossa carpali sinistre e una frattura del tallone ipsilaterale. Martín ha subito una consulenza chirurgica, che ha determinato un’operazione presso la Clínica Dexeus di Barcellona per trattare le fratture del suo radio sinistro e dello scafoide. Al suo posto il collaudatore cesenate.

L’intervento chirurgico di Jorge Martín è riuscito con successo. Il Campione del Mondo di MotoGP aveva riportato una frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale durante un allenamento.

Jorge Martín è stato operato dal professor Mir e dalla sua equipe. L’intervento si è svolto regolarmente con impianto di due viti a livello della frattura del radio ed una a livello dello scafoide sinistro per stabilizzazione e per favorire la guarigione. L’intervento è stato ben tollerato, grazie a un approccio percutaneo con assistenza artroscopica. Nei prossimi giorni verrà valutata la prognosi in relazione all’evoluzione del quadro clinico.