MotoGp, Marquez promette grandi cose: arrivano i primi verdetti di Losail

Marc Marquez è già tornato in vetta, anche se sul bagnato e in un turno che non voleva dire nulla. Lo spagnolo del Gresini Racing è stato il più rapido, in 2’06”544, in quelle che dovevano essere le prequalifiche. La pioggia ha cambiato programma, la direzione gara ha chiesto ai piloti che volevano fare ed il 60% ha votato per rinviarle ad oggi, alle 11.40. Così, il secondo turno di venerdì, è stato libero, con tutti che dovevano fare almeno 8 giri: ne hanno fatti di più. Marc ha preceduto 4 GasGas-Ktm, nell’ordine Augusto Fernandez, Acosta, Miller e Bindee, con Enea Bastianini 7°, mentre Marco Bezzecchi è 13° dietro a Pecco Bagnaia, che si conferma in difficoltà al venerdì. Oggi si fa sul serio e alle 17 c’è la Sprint Race.