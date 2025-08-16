MotoGp, Marc Marquez vince la sprint, Gresini Racing secondo con il fratello Alex

La premiata ditta Marquez & Marquez porta in scena il collaudato spettacolo: “Tira tu che poi vinco io”. Bene Bez (4°) su una pista che Aprilia non ama e discreto Bastianini, 7°.

Alex Marquez scatta velocissimo e tiene il comando per due terzi di Sprint Race, poi a -5 suo fratello Marc lo supera e allunga per andare a vincere facilmente. Terzo un buon Pedro Acosta che porta la KTM sul podio davanti a un ottimo Bezecchi scattato dalla pole, ma 3° alla prima curva. Per Marco un’altra prova solida! Quindi un ottimo Brad Binder che completa il bel giorno di Ktm, con Fermin Aldeguer che porta un altro bel risultato al Bk8Gresini dopo il 2° di Alex. Punti importanti per Bastianini che scattava 5° in griglia ma che non parte benissimo. Alla fine perde il duello con Aldeguer, ma vince quello con Fabio Di Giannantonio per il 7°. Diggia è protagonista di un grande avvio, era solo 15° in griglia. Ultimo punto in palio per Johann Zarco 9° davanti a Martin, a Quartararo ed alle altre Honda di Mir e Marini. Partenza disastrosa e poi ritiro per Pecco Bagnaia. La sua Ducati si intraversa e lui piomba al 10°. Ma si ritira a pochi giri dal termine mentre è 14° per problemi alla gomma posteriore. Difficoltà anche per Morbidelli, 14° dopo essere scattato 8° , a causa di un calo finale. Al termine Marc centra il 12° successo in una Sprint, il 20° totale in questo 2025 e dedica il primo posto a Pau Alsina Sanchez, protagonista del Civ Moto3, deceduto a seguito di un incidente in allenamento in Spagna alcune settimane fa.