MotoGp, Marc Marquez in pole in Thailandia

Marc Marquez si prende la partenza al palo in Thailandia, anche se il suo 1’28”782 non batte il record di Bagnaia. Secondo è il fratello Alex con la Gp24 del Bk8 Gresini: mai due fratellini così in alto. Bene Pecco che supera la Q1 con in scia Jack Miller (che lascia Fabio Di Giannantonio 13°) poi arriva alla prima fila. Ottimo Miller, che con Yamaha Pramac è primo non ducatista, davanti all Aprilia Trackhause di un fantastico Ai Ogura. Sesto crono di Morbidelli che dovrà cedere tre posizioni per aver ostacolato Bagnaia venerdì. Lo saltano i piloti della terza fila: Pedro Acosta, che porta KTM in seconda e le Aprilia di Raul Fernandez, seconda Trackhause, e un Marco Bezzecchi che scivola a 2’ dal finale. La quarta fila tocca ai giapponesi con la Yamaha di Quartararo e le due Honda di Mir, a terra all’ultimo minuto, e Zarco. Per Bastianini un 20°, anche se fa meglio del venerdì e scende a 1’29”9, poco distante da 1’29”7 di Vinales, con Savadori 22° in 1’30”6.