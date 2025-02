MotoGp, Marc Marquez davanti a tutti nei test di Buriram, alle sue spalle il fratello Alex e Bezzecchi

Marc Marquez detta i tempi dei test che anticipano il via del mondiale della MotoGp. Il campione spagnolo è stato ancora il più veloce nella giornata conclusiva di prove sulla pista di Buriram, che ospiterà il gp della Thailandia con cui si apre il 28 febbraio la stagione: Marquez che ha fermato il cronometro a 1:28.855, vicino al record del circuito in sella alla sua nuova Ducati ha mostrato anche un ottimo passo gara. Alle sue spalle il fratello Alex (1:29.034) che corre con la Ducati Gresini e sul podio virtuale l’Aprilia di Marco Bezzecchi (1:29.060). “In questi due giorni di test - ha detto Bezzecchi - ho capito tante cose su come far funzionare al meglio la RS-GP25. Sono stati due giorni produttivi, in cui sono riuscito a fare dei bei time-attack e anche una simulazione sprint, quindi sono molto contento. Abbiamo lavorato bene e siamo cresciuti molto. La moto è competitiva e il motore 2025 va molto bene ovunque. Finalmente, tra poco, torniamo a gareggiare”.