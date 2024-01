MotoGp, Marc Marquez: “Al Team Gresini per tornare a vincere” VIDEO GALLERY

Marc Marquez si presenta in un Cocoricò esplosivo con luci, musica e ballerini a portare sul palco l’emozione delle corse. “Sono pronto e ho fatto una scelta rischiosa - commenta Marc - ma voglio tornare a lottare per vincere con il Team Gresini. Honda Repsol era la mia famiglia e arriveranno a vincere ancora, ma non si sa se fra un mese o un anno. Quando ero campione tutti guardavano a me, ora guardo a Bagnaia e Martin, per imparare da loro. Voglio partire piano e crescere. È come quando si mangia: se si mangia troppo forte si fa indigestione”.

A presentarlo Cristiana Buonamano dello Skymotogp con Nadia Padovani che ha scelto il Cocoricò per i ricordi delle serate di ballo da ventenne.