MotoGp, magnifico Bezzecchi: vittoria nella Sprint dopo una rimonta pazzesca

Magnifica rimonta di Marco Bezzecchi, primo con la sua Aprilia dopo una gara incredibile davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Quarto posto per Alex Marquez a coronamento di un ottimo sabato per il Gresini. Settimo Marc Marquez, appena 14° Francesco Bagnaia.

Eppure la gara era partita con una brutta partenza per il poleman Bezzecchi, con Aldeguer che al via scatta in testa braccato da Fernandez, poi superato da Acosta per il secondo posto.

Il viserbese scivola bruscamente indietro e dopo il primo giro è sesto, ingabbiato da Alex Marquez (quinto) e Marc Marquez (settimo). Il riminese però non molla: supera Marquez junior al secondo giro e sale al quinto posto, poi si mette a lottare con Marini per la quarta piazza, scavalcandolo dopo una accesa battaglia. Al quarto giro finisce subito la corsa di Enea Bastianini, che cade alla curva 16 e guadagna i box. Le sorprese continuano un giro dopo, quando a sorpresa va ko pure Acosta e Aldeguer davanti prova ad allungare.

Bezzecchi ora è terzo ma spinge a tutta sulle tracce di Fernandez e Aldeguer. All’otttavo giro Bez centra un magnifico sorpasso alla curva 10 su Fernandez e prova a mettersi alla caccia di Aldeguer, che ha un vantaggio di 2”4.

Il viserbese però entusiasma con una serie incredibile di giri veloci a un ritmo forsennato e guadagna decimi su decimi sull’alfiere spagnolo del Gresini. Bezzecchi rimonta in modo inesorabile e a 2 giri dalla fine il divario è di mezzo secondo (0”538). L’ultimo giro inizia con 3 decimi di distacco, poi inizia il corpo a corpo e Bezzecchi infila Aldeguer in un duello entusiasmante. Finale da infarto e a trionfare alla fine è il riminese.