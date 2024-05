MotoGp, Le Mans sarà ancora territorio riminese?

Il tracciato francese di Le Mans può parlare ancora romagnolo per la terza volta. Negli ultimi due anni, infatti, hanno vinto al “Bugatti” Enea Bastianini, nel 2022 e Marco Bezzecchi, lo scorso anno. Sono entrambi in forma: Bastianini arriva da una serie di buoni risultati, Bezzecchi è tornato sul podio a Jerez de La Frontera. Il primo ha 70 punti ed è terzo assoluto, a -22 dal capoclassifica Jorge Martin e a -5 da Pecco Bagnaia, mentre il secondo è indietro, è 9° con soli 36 punti.

Bagnaia qui non ha mai vinto e dopo il bellissimo successo spagnolo, in cui ha battuto un ritrovato Marc Marquez, vuole provarci. Il grande tema di queste settimane è sul moto-mercato: chi sarà il suo compagno di squadra 2025? In pole position c’è proprio Marc, con Jorge Martin come seconda possibilità, ma l’impressione è che Enea abbia le speranze ridotte al lumicino. La scelta di Borgo Panigale dovrebbe arrivare prima del Mugello.

C’è stata un po’ di tensione nella consueta conferenza stampa di ieri, con il capoclassifica Martin affiancato da Pecco e a sorpresa da Marc Marquez (di solito la prima intervista vede protagonisti i primi tre nel mondiale). Bagnaia ha affermato di aver letto l’articolo di un giornalista spagnolo che affermava che lui non volesse proprio Marc nel box del team Factory e l’ha definita una stupidaggine (il termine era più colorito).

«Mi trovo bene con Enea, ma non mi importa se ci sarà Jorge o Marc nel mio box» ha dichiarato in breve il campione del mondo. Il giornalista era presente, ha chiesto scusa se la sua fonte gli aveva detto il falso e ha domandato a Pecco se, con la Gp24 anche nel team Gresini, il duello di Jerez sarebbe stato differente.

«Credo che le due motociclette (Gp23 che ha il team di Faenza e la Gp24 ufficiale, ndc) abbiano aspetti positivi diversi. Poi non ragiono mai su ciò che potrebbe essere» è stata la risposta. Con le novità tecniche che verranno introdotte dal 2027 (fra l’altro scomparsa dell’abbassatore, ali meno ampie, cilindrata ridotta da 1000 a 850 e in generale meno aerodinamica), la differenza di talento fra questi campioni potrebbe risaltare ancora di più e Marc nel team ufficiale sarebbe esplosivo. Certo, Ducati non può regalare Martin alla concorrenza e Jorge è stato chiaro: dopo essere stato vicino al Lenovo nel 2022 e nel 2023 o ci entra o cambia moto.

E cosa dice Enea? «Fra un po’ si decide il mio futuro, ma sono tranquillo. Sono in ottima forma fisica e mi trovo bene sulla moto, anche se mi manca un po’ di esplosività. Non sono partito fortissimo, ma non volevo strafare. Qui ho bei ricordi di due anni fa e posso far bene, partendo subito forte».

Promette tanto Bezzecchi. «Le Mans è un tracciato dove sono andato sempre molto forte in tutte le categorie. L’anno scorso ho vinto al termine di una delle più belle gare della mia carriera e dopo il podio conquistato a Jerez sono molto carico».

Oltre ai ducatisti, come sempre i favoriti almeno alla vigilia, da seguire la Ktm-GasGas, con Pedro Acosta, 4° con 69 punti, o Aprilia che ne ha 63 con Mav Viñales, tre punti davanti a Marc Marquez.

Così le gare

La Sprint race è in programma domani alle 15, Il Gp domenica alle 14. La MotoE corre le due manche domani alle 12.15 e alle 16.10. La Moto3 domenica alle 11 seguita dalla Moto2 alle 12,15.

