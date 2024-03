Motogp: la Sprint è spagnola con Viñales, Marc Marquez e Martin, solo sesto Bastianini, Bezzecchi 11°

Grande vittoria di Maverick Viñales che porta l’Aprilia a vincere davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Grande avvio di Pecco che da 4° si mette secondo, attacca Miller ed è primo, ma a -4 dal termine va largo e chiude 4°: il sabato non è mai da podio per lui. Bel 2° posto per il Gresini Racing grazie a un bel sorpasso nel finale su Martin. Nulla da fare per i romagnoli: Bastianini chiude 6° perché al via non si inserisce l’abbassatore, vanificando la pole, Bezzecchi perde addirittura sette posizioni nella prima tornata, piombando da 6° a 13°, poi chiude 11° per le cadute di Binder e Diggia: proveranno a rifarsi domenica.