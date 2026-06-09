MotoGp, la sfida mondiale si è allargata? Tre gare per conoscere la risposta

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Marco Bezzecchi durante le primissime fasi del Gran Premio di Ungheria prima che venisse buttato fuori pista dal “fuoco amico” di Martin
Marco Bezzecchi durante le primissime fasi del Gran Premio di Ungheria prima che venisse buttato fuori pista dal “fuoco amico” di Martin

Marc Marquez ha calato il suo asso e ora bisogna inserire anche lui nella lotta al titolo guardando ai prossimi tre appuntamenti. Prima della pausa estiva, che andrà in scena dal 12 luglio al 7 agosto, regalando un mesetto di riposo ai piloti, Bezzecchi e compagni si sfideranno ancora a Brno, Assen e al Sachsenring. Nei primi due circuiti il vincitore del Gp di Ungheria ha affermato che sarà più in difficoltà, perché sono più fisici del Balaton. Anche se Pecco Bagnaia ha simpaticamente commentato: «Devo ricordarmi di non giocare mai a poker con Marc» e Pedro Acosta ha rincarato la dose: «I campioni mentono sempre».

In effetti però sia Brno che Assen chiederanno un impegno maggiore al fisico del nove volte campione del mondo e gli avversari dovranno mettergli pressione. Per ora ne ha messa più lui a loro.

Marco Bezzecchi con lo zero di domenica non ha perso tanto del suo vantaggio sul più immediato degli inseguitori, anzi, ma vede avvicinarsi altri piloti e cresce la tensione nel box. Il viserbese guida con 180 punti, Jorge Martin, l’appassionato di bowling di Balaton, lo segue a 160, Fabio Di Giannantonio si trova a 138, a -42 punti, un divario ragguardevole, Pedro Acosta è a 132, cioè a -48; Marc Marquez a 108, -72. E’ davanti a Ogura che di punti ne ha 105, ma non ha ancora vinto, così come Acosta e come il pilota che lo segue, Bagnaia a 99. Raul Fernandez con 93 è nel club dei vincenti, ma capita troppo di rado.

Ciò che spaventa di Marc è che ha centrato una doppietta nel fine settimana e finora la cosa era riuscita solo a Jorge Martin, che poi aveva “tranquillizzato” gli avversari mettendo in fila cinque cadute, Adesso che è diventato competitivo, lo spagnolo dell’Aprilia factory commette troppi errori e scherzo del destino, a pagarlo sono soprattutto i compagni di marchio. Per Massimo Rivola e i suoi collaboratori, l’aria nel box si fa pesante, perché i suoi piloti giocano spesso all’autoscontro.

I prossimi tre gran premi diranno quanto è cresciuto Bezzecchi che dovrà reggere la pressione riuscendo a vincere o portare a casa podi, se Acosta e Marc Marquez possono rientrare e se Di Giannantonio riuscirà a tenere un ritmo mondiale. Il romano, a Balaton, ha mostrato la determinazione di chi non molla. Dopo il brutto volo della prima curva è tornato in sella e ha recuperato diverse posizioni. Colpisce che abbia superato anche Morbidelli, solo 14° in Ungheria. A Brno potrebbe essere molto competitivo Acosta, così come Bastianini, perchè Ktm qui va forte. Insomma in tre gare sapremo se il titolo resterà aperto a cinque piloti o solo a tre: Bezzecchi, Martin e Marc.

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