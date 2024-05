MotoGp, in casa Ducati incertezza e confusione che per Bastianini fa rima con pressione

Senza Sprint non si va avanti. Sembra un’esagerazione, ma è proprio così e i piloti devono diventare abili anche nella sfida del sabato.

Ducati rischia di perdere Jorge Martin, l’asso assoluto della ‘garetta’, per puntare su Marc Marquez che continua a stupire. La classifica parla chiaro: se il mondiale si corresse con le regole di tre anni fa, quindi solo la gara domenicale, in vetta sarebbe Bagnaia a quota 102, con Martin a 99 e Bastianini a 71. Invece Pecco è a -39 dalla vetta. A fare la differenza sono i risultati della Sprint: 56 punti per Martin e un 4° posto come peggior risultato, Bagnaia solo 14 punti e nelle ultime tre Sprint ha totalizzato altrettanti zero. Insomma a Borgo Panigale hanno bisogno di un campione anche al sabato, solo che sono indecisi fra Jorge e Marc e questo potrebbe fare perdere la pazienza al primo.

Enea non va malissimo con 23 punti, ma non può nemmeno fare salti di gioia. Su di lui pesa il “tilt” di domenica: non ha scontato un long lap penalty, gliene hanno affibbiati due che ha ignorato, come pure un passaggio dai box. Alla fine è stato penalizzato di 32” dimostrando di essere sotto pressione: cosa sperava di ottenere non fermandosi? In classifica generale ha 94 punti, contro i 155 di Martin e i 116 di Pecco.

Chi sta venendo su forte è Marc Marquez: è il secondo miglior pilota della Sprint con 45 punti e nelle ultime tre gare è sempre andato sul podio anche la domenica salendo a 69. In totale 114: 3° assoluto con una Gp23 con cui Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio faticano. A Borgo Panigale lo vedono crescere tanto e si chiedono se sia lui l’uomo che può vincere sia il sabato che la domenica. Questo potrebbe fare arrabbiare Martin: che si sente giustamente poco valutato.

Con 155 punti e il dominio al sabato pretende il posto nel team Factory e questo non piace ai vertici della Ducati.

Mentre lo lasciano nell’incertezza, Jorge ha il carattere e il coraggio di mollarli. In pole c’è Aprilia, anche per i buoni uffici di Aleix Espargarò che l’ha detto chiaramente: con un pilota vincente la RsGp è vincente. In effetti, Aprilia ha vinto tre Sprint, 2 con Mav e una con Aleix, e si è aggiudicata anche un Gp domenicale sempre con Mav. Viñales va sempre sulle montagne russe: a Barcellona mentre Aleix arrivava primo nella Sprint e 4° nel Gp chiudeva 8° il sabato e 12° la domenica. Eppure persino Raul Fernandez ha concluso 6° nel Gp. A Noale sono pronti a tirare fuori tanti milioni di euro per assicurarsi Martin. Intanto, si avvicina il Mugello e le Ducati Lenovo vestiranno di azzurro. Chissà che non sia per Pecco ed Enea la spinta per essere vincenti anche il sabato.

