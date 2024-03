MotoGp: il trionfo di Bagnaia, Bastianini quinto, Bezzecchi molto indietro

Pecco Bagnaia vince dominando e centra la vittoria numero 19 eguagliando il record di Barry Sheene, il campione inglese con Paperino sul casco, venuto a mancare il 10 marzo 2003. Bagnaia ci mette un giro a prendersi il primo posto e non mollarlo più. Copione rispettato: venerdì in difficoltà, sabato in recupero e domenica da dominatore. A Brad Binder e Jorge Martin non è testato che sfidarsi per il 2° con vittoria del sudafricano della KTM. Martin continua a sfidare Pecco con i punti della Sprint Race. Bravo Marc Marquez buon 4° e migliore con la Gp23 per il Gresini. Quinto Bestia che nel finale recupera su Alex Marquez, che col 6° chiude la bella domenica del Gresini, e un Pedro Acosta che, dopo esser stato anche 4° scivola al 9° finale dietro Diggia e Aleix Espargaro. Recupera due punti Bez 14°, dopo aver passato nel finale Oliveira, Rins e Augusto Fernandez. Davanti al viserbese Quartararo 11° a precedere Zarco e Mir....per Marco un avvio in salita