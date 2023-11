MotoGp, carica Bezzecchi: “Sepang è una delle mie piste preferite”

Il Motomondiale sbarca in Malesia e Marco Bezzecchi vuole tornare ad essere protagonista: “Avere una settimana completa di recupero dopo tre settimane molto impegnative, come le precedenti, è stato un vero toccasana - ha detto il riminese - ho riposato, recuperato il più possibile, ricaricato le batterie e sono pronto ad affrontare questo finale di stagione al meglio. Sepang, insieme a molte altre piste di questa fase finale di stagione, è tra le mie preferite. Molto veloce, con lunghi rettilinei, un aspetto che potrebbe essere favorevole al nostro pack tecnico. Non sarà facile, ma daremo il massimo per essere tra i protagonisti da qui a Valencia”.