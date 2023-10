MotoGp, Bezzecchi vuole fare il terzo incomodo

Lo scorso anno Jack Miller fu stupendo e Marco Bezzecchi arriva nella sua Motegi e prova a sognare ancora. Il riminese compare insieme a Pecco Bagnaia e Jorge Martin nel primo gruppo della conferenza stampa e, alla fine, i tre devono fare un pronostico sul podio. Martin, che afferma di essere nel momento migliore della sua carriera, si immagina vincente davanti a “Bez” e Pecco; Bagnaia primo su Miller e Bezzecchi o Martin, mentre lo scorpione di Viserba si immagina secondo dietro a Miller e davanti a Brad Binder.

La prima vera domanda è per Bagnaia su cosa ne pensa del fatto che lo scorso anno lottava con la Yamaha di Fabio Quartararo e quest’anno con altri due piloti Ducati. Secca la sua risposta: «Adesso nessuno potrà dire che in Ducati si fa gioco di squadra per me, lo scorso anno era una voce che è girata spesso (e con buona ragione ndr».

Bezzecchi, nel 2017, con una Mahindra poco competitiva, si prese il primo podio iridato qui in Moto3 ed è carico. «Il Giappone mi piace molto, i tifosi, l’atmosfera e la pista del Twin Ring di Motegi, una delle mie preferite – spiega – Sono sempre andato abbastanza veloce qui, ho centrato il mio primo podio nel Mondiale in Moto3, e in generale le sensazioni sono positive. Arrivo da un weekend molto solido, ho un buon feeling con la moto in questo momento, riesco ed essere competitivo e costante. Sono molto carico, ma dobbiamo continuare a curare tutti questi aspetti anche qui a Motegi per poter essere in lotta nel gruppo dei più forti e fare due belle gare».

Alla domanda se vorrebbe lo “start device” che fa partire così bene le Gp23 ufficiali... «Ma io sicuramente lo chiedo – risponde, poi girandosi verso Pecco che ride – lui è invidioso perché gli arrivo vicino anche senza».

Altra questione importante è se sente la pressione per essere in lotta per il mondiale. «Sono rilassato, la vera lotta è fra loro due – afferma indicando chi gli sta a fianco – Mi sto avvicinando, ma non mi avvicino mai abbastanza. Spero di essere in lotta per il titolo almeno per altre due o tre gare; ma penso gara per gara».

A Motegi torna Alex Rins, ma non è ancora in forma, dopo il recupero dal brutto infortunio patito ad una gamba, mentre saranno assenti tre piloti Ducati: Enea Bastianini, sostituito da Michele Pirro, Alex Marquez e Luca Marini. Marc Marquez continua a tirare in lungo la sua decisione per il 2024. Fermo restando che ha un contratto con Honda e dovrebbe essere con Hrc, il ventilato passaggio al Gresini Racing, sembra una pista che si stia raffreddando. La Honda ha dato segnali di ripresa in India, vediamo se li confermerà anche qui.

Fabio Quartararo ha chiesto coraggio a Yamaha e voglia di sperimentare cose nuove. Vedremo che faranno Aprilia e Ktm, apparse in leggero calo nell’ultima uscita. La sfida rischia di essere ancora a tre, con Pecco, Bez e Martin. Gli orari sono da veri appassionati. Nella notte, alle 3.50, via alla Q1 MotoGp ed alle 8 spazio alla Sprint Race; domenica mattina semaforo rosso alle 5 per Moto3, alle 6.15 per Moto2 ed alle 8 per MotoGp.