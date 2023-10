MotoGp, Bezzecchi: “In Australia per fare ancora meglio”

Il Motomondiale sbarca a Phillip Island e in Australia Marco Bezzecchi vuole dare continuità ai buoni segnali dati in Indonesia. “Non posso che essere felice e soddisfatto del weekend che ci lasciamo alle spalle - ha detto Bez - abbiamo centrato due ottimi risultati nonostante l’infortunio. Sulla carta, qui a Phillip Island, le cose dovrebbero andare meglio. La pista è veloce, ma non ci sono grandi staccate, il punto dove, a livello fisico, soffro di più. Teniamo i denti stretti, facciamo il massimo per recuperare e riposare in vista della gara. Il tracciato è uno dei miei favoriti in assoluto e l’anno scorso sono stato davvero molto veloce con una gara solidissima”. La gara della MotoGp domenica alle 5 italiane.