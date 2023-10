MotoGp, Bezzecchi ha deciso: parte per l’Indonesia

Marco Bezzecchi parte per l’Indonesia. La decisione è maturata nella serata di ieri: Marco non vuole smettere di sognare e provarci. Forse lo ha spronato l’esempio di Michele Pirro, operato anche lui a Modena per una frattura al malleolo tibiale sinistro, che ha chiuso 11° il Gp della Superbike, malgrado il dolore, risalendo in sella per 8 giri. I due si sono incontrati nel corridoio dell’ospedale.

Nel 2013 Jorge Lorenzo fu quinto ad Assen dopo essersi operato tre giorni prima ad una clavicola rotta e il viserbese, finito sotto i ferri lunedì per ridurre un infortunio molto simile, patito allenandosi al ranch di Valentino Rossi, vuole provare ad imitarlo. A spingerlo all’impresa potrebbe non essere la volontà di difendere il terzo posto in classifica, ma anche quella di continuare a sognare qualche cosa di più. Ad ottobre e novembre infatti si correranno sei gare ravvicinate e tutto potrebbe ancora accadere: con 54 punti di ritardo da Pecco Bagnaia e 51 da Jorge Martin, Bezzecchi non vuole mollare, ma anche tenere lontani gli inseguitori Binder, Aleix Espargaro e Zarco, che hanno comunque un ritardo importante dal suo terzo posto.

L’ultima parola, però, spetterà allo staff medico della MotoGp che lo visiterà domani: in ballo c’è l’idoneità, condizione necessaria per poter correre.

“Corsa contro il tempo”

“Sarà una vera corsa contro il tempo per tentare di essere in pista venerdì mattina a Mandalika - ha detto Bez - l’infortunio non ci voleva, soprattutto in questo momento decisivo della stagione. Subito dopo l’intervento, si è prospettata la possibilità di tentare di partecipare alla gara. Abbiamo aspettato 48 ore e dopo gli ultimi consulti medici e un programma di fisioterapia molto intenso fino all’ultimo minuto prima della partenza, con il Team, abbiamo deciso di provare a raggiungere l’Indonesia per avere il fit to race. Non sarà facile, sarà un weekend in salita e davvero impegnativo, ma vorrei essere in pista e provarci. Un grazie davvero poi alla squadra, l’equipe medica, l’Academy e tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questi giorni, ho ricevuto tanti messaggi di affetto e supporto. Hanno sicuramente dato una carica in più”.