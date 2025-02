MotoGp, Bezzecchi e i buoni segnali dell’Aprilia: “Come inizio sono soddisfatto”

Si chiudono con sensazioni positive i tre giorni di test pre-stagionali a Sepang per Aprilia Racing e i suoi piloti, Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, dopo un intenso programma di lavoro. Nell’ultima giornata di test, Marco Bezzecchi ha proseguito il percorso di avvicinamento all’inizio del campionato, testando diversi componenti della RS-GP25 in modo da cercare di migliorare le performance. Al mattino, il pilota riminese ha realizzato una prova di time-attack, mentre nel pomeriggio ha fatto una simulazione di gara sprint. In totale, Bezzecchi ha completato 61 giri, facendo segnare il suo miglior crono in 1:57.328 e chiudendo in nona posizione. “Essendo il mio primo vero time-attack con questa moto - ha detto Bezzecchi - devo dire che sono soddisfatto. Comunque, l’importante per noi è focalizzarci su ciò che dobbiamo provare e rimanere concentrati sull’obiettivo finale, che è sviluppare al meglio tutto il pacchetto”.