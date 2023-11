MotoGp, Bezzecchi, Bastianinini e il mercato che impazza

Enea Bastianini potrebbe passare in Pramac nel 2024 e Marco Bezzecchi attende Fermin Aldeguer nel suo box. Ormai i colpi di scena di mercato non stupiscono più: i contratti valgono poco e i cambiamenti sono all’ordine del giorno. Luca Marini dovrebbe abbandonare il team del fratello per diventare pilota ufficiale Honda Hrc al posto di Marc Marquez. Per il Maro, che aveva avuto già parole di stima per il marchio del sol levante nei test di Misano, una bella sfida e tanti saluti alla squadra di famiglia.

Il “no” di Marco Bezzecchi alla Ducati Pramac rischia di costargli caro: sarà un pilota clienti per alcuni anni. Sulla rossa, a fianco di Pecco Bagnaia, potrebbe sedersi Jorge Martin e visto questo eccezionale finale di stagione dello spagnolo, lo stesso Paolo Ciabatti ha dichiarato che potrebbe arrivare a vestire i colori Lenovo già nel 2024.

Franco Morbidelli, scelto da Pramac al posto di Bezzecchi, sta dimostrando di non essere affatto arrugginito: in Malesia ha lottato, vincendo, con Marc Marquez, i due piloti ufficiali di Aprilia, poi Marini, Miller e Di Giannantonio. Una serie di sorpassi importanti che rendono il suo 7° posto più brillante di ciò che sembra. Quindi il prossimo anno potrebbe andare molto forte sulla sua Gp24. Sull’altra dovrebbe salire Enea tornato a vincere. Per Enea il passaggio in Pramac non sarebbe una bocciatura, anche se potrebbe sembrare tale. Il suo 2023 è stato davvero da incubo e nelle prossime due gare potrà raccogliere altri successi.

Yamaha ha due piloti forti, Quartararo e Rins, mentre Ktm è strapiena e lascia in panchina un Pol Espargaro con il contratto per fare posto a Pedro Acosta. Forse il Mooney Vr46 passerà in Yamaha nel futuro e questo potrebbe dargli una speranza di diventare ufficiale. Oppure si potrebbe attendere il ritiro di Aleix Espargaro.

Tornando a Bastianini, ha il vantaggio delle gomme: tanti big hanno avuto un warning per pressione troppo bassa, lui no. Aleix Espargaro è stato il primo a pagare il secondo warning con 3” di penalità. Se dovesse essere ancora trovato con una pressione non regolare, sarebbe la terza volta, la penalità salirebbe a 6”. Hanno un warning diversi piloti come Martin, Bagnaia e Bezzecchi. Viene spontanea una riflessione: se il mondiale verrà deciso sotto la bandiera a scacchi, dopo un bellissimo duello fra Jorge e Pecco, ma il verdetto della pista fosse ribaltato qualche minuto dopo da 3” di penalità affibbiati a uno o all’altro per la pressione delle gomme, il circus iridato rischierebbe una figuraccia. Martin intanto, che aveva avuto il warning in Thailandia, è stato più attento a Sepang per evitare la penalità e se n’è pentito.