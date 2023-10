MotoGp: Bezzecchi ai piedi del podio, vince ancora Martin davanti a Bagnaia, Bastianini in ombra

Jorge Martin trionfa in Tailandia con un duello all’ultima staccata con un cagnaccio come Brad Binder. Alla fine il sudafricano sbaglia la penultima curva e passa sul verde, venendo penalizzato e perdendo una posizione. Ne beneficia Pecco Bagnaia che mantiene così un vantaggio di +13 su Martin. La situazione non è semplice: Martin è il più veloce da troppi GP e Pecco non può limitarsi solo a difendere, anche perché nella Sprint Race perde troppo da Jorge. Grande gara di marco Bezzecchi 4° a 1”5 da Pecco. Il riminese scatta male e perde tante posizioni nei primi tre giri, passando da 4° in griglia a 10°, per poi prodursi in una sontuosa rimonta. Momento chiave: la battaglia per il 4° con Luca Marini: i due compagni di squadra si superano più volte da -10 a -8 giri dal termine e passano da 0”9 a 2”5 da Bagnaia. Gara in ombra per Bastianini, a lungo in fondo al gruppo per risalire nel finale fino al 13°. A terra a metà gara Alex Marquez mentre era 3° e un 9° di Fabio Di Giannantonio per il Gresini Racing. Ottavo Marini dietro a Aleix Espargaro 5°, Fabio Quartaro e Marc Marquez.