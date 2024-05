MotoGp, Bastianini va forte ma non quanto serve

Ducati sfoglia la margherita e Le Mans ha confermato che la Sprint race è decisiva per il titolo. Il Gp di Francia ha regalato tante emozioni, a partire dal primo vero confronto a tre fra Jorge Martin, Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Saranno loro tre a giocarsi la corona?

Enea Bastianini spera di no. E’ in un ottimo momento di forma, ma non gira sempre tutto bene, probabilmente perché non è sereno. Quando Ducati dirà definitivamente chi sarà la spalla di Bagnaia per il 2025, siamo sicuri che sarà ancora più forte. Guai a dimenticarsi anche di Maverick Viñales, che in Francia non è andato benissimo ma ha chiuso 3° la Sprint e 5° il Gp. Pedro Acosta domenica è caduto ma ha fatto una dichiarazione importante: «Finalmente avevamo la moto per vincere la gara». Il talento della GasGas Tech3 non parla mai a vanvera e lo vedremo a Barcellona.

La sfida per il titolo quindi sarà a sei. Certo, uno al momento è il grande favorito, quel Jorge Martin che grazie al suo grande rendimento, soprattutto nella “garetta” del sabato dove ha messo assieme dodici vittorie su 24 Sprint andate in scena, si gode un primato in classifica con 38 punti di vantaggio su Pecco, 40 sulla coppia Marc-Enea, 48 su Mav. Un vantaggio importante, anche se siamo lontanissimi dalla meta. Come farà Ducati a non prenderlo a fianco di Bagnaia nel team Lenovo?

Difficile immaginarlo. Jorge vuole quel posto e solo quel posto, altrimenti saluterà. Gigi Dall’Igna, Davide Tardozzi e soci possono lasciarlo alla concorrenza? Certo, anche Marc Marquez vuole una moto ufficiale così come Enea, ma i due sono stati meno categorici nell’eventualità di una Gp25 in un team satellite.

A Bologna hanno tre assi e rischiano di perderne quantomeno uno, se andasse male anche due. La decisione verrà presa al Mugello, cioè dopo la gara di Barcellona e, guardando la classifica e l’ultimatum di Jorge, la scelta al momento dovrebbe essere scontata. In Ducati non hanno mai amato un pilota forte nella diplomazia come può essere Martin e dovranno pensare anche al miglior assortimento della coppia di piloti nel team ufficiale. Con Enea sembra che Pecco lavori bene, ma potrebbe essere lo stesso con Marc o Jorge. Quello che potranno vedere gli ingegneri e i dirigenti del marchio campione del mondo sono i dati della telemetria, che non mentono su talento e potenziale di ogni pilota.

