MotoGp, Bastianini tra i promossi e Bezzecchi tra i rimandati dopo i test di Sepang

La Ducati non ha fallito i primi test della stagione e la Gp24 al momento sembra più forte della Gp23, Pecco Bagnaia continua a stare davanti, Jorge Martin lo tallona e dà segnali importanti anche Enea Bastianini. Gli inseguitori migliorano, ma restano distanti. La conferma arriva dalla crescita di Pedro Acosta, mentre la “rossa” dello scorso anno regala giorni complessi a Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

Il verdetto dei test

A Borgo Panigale non hanno fatto errori. Luigi Dall’Igna e gli altri ingegneri sapevano di non poter sbagliare, non potranno mettere mano al progetto durante il campionato, mentre gli altri avranno tante concessioni in termini di test in più e di migliorie da apportare a propulsori e telai. La Gp23, che sembrava già nata storta lo scorso anno ed era meno competitiva della Gp22 a inizio stagione, continua a essere un mezzo difficile da guidare mentre la nuova sta già volando. I tre piloti ufficiali (il quarto Franco Morbidelli era assente per infortunio sostituito da Michele Pirro) sono tutti davanti, con Bagnaia a precedere Martin e Bastianini, tutti sotto il record di Pecco del 2023.

Ducati appare la più forte anche con la Gp23, visto che Alex Marquez è 4°, Marc 6° a precedere Fabio Di Giannantonio. Il Gresini Racing di Faenza può essere molto soddisfatto, anche perché anche Alex è sceso sotto il muro dell’1’57, Marc invece sta cercando di capire come spingere al massimo una Ducati: non è ancora un tritatutto e forse non lo sarà più, ma tornerà a lottare per vittorie, podi e titolo?.

Colpisce il 17° tempo di Bezzecchi, ma il riminese non ha vissuto una tre giorni tranquilla, collezionando tre scivolate al termine di ogni giornata e alcuni problemi che gli hanno impedito il time attack nel giorno conclusivo. Forse la forma di “Diggia” l’ha innervosito un po’, oppure ha solo bisogno di tempo per inquadrare meglio la Gp23. Vederlo fuori dai dieci comunque stupisce.

Il migliore degli altri

E’ sicuramente Aleix Espargaro sull’Aprilia, mentre il compagno di squadra Maverick Vinales è apparso in difficoltà, Miguel Oliveira indietro e Raul Fernandez in infermeria per una caduta nel primo giorno (il giovane spagnolo sostituito da Lorenzo Savadori). Massimo Rivola ha piazzato un altro colpo “politico” per rinforzare il marchio di Noale: l’arrivo di Davide Brivio (iridato alla Yamaha con Vale Rossi e alla Suzuki con Mir prima di passare in Formula 1 con Alpine) alla guida del team satellite statunitense Thunderhouse, che avrà le RsGp di quest’anno.

La Honda è nona con Joan Mir e la Yamaha 11a con Fabio Quartararo, diciamo benino: se questo è il punto in cui parte la rincorsa, vedremo come sapranno sfruttare le concessioni i tecnici delle due scuderie. Ma quando inizieranno le gare, saranno altri discorsi.

Stesso pensiero per Ktm GasGas, che non va affatto male e stupisce con il debuttante Acosta. Il giovane spagnolo, che aveva effettuato altri tre giorni di test qui a inizio mese, è stato ottimo ottavo, con il capitano del marchio austriaco, Brad Binder, al 10° posto Presto per tesserne le lodi, ma l’avvio del campione della Moto2 è da talento: il sudafricano lo scorso anno è stato spesso sul podio. A questoi punto non resta che attendere i test in Qatar il 19 e 20 febbraio per avere idee ancora più chiare sui valori in campo.