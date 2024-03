Splendido Enea Bastianini che inizia la sfida con Martin e Aldeguer per la seconda Ducati Lenovo 2025 con il miglior crono nelle pre-qualifiche. Bestia batte in 1’38”075 Miller e un Marc Marquez che si stende nel finale. Bravo anche Bezzecchi, finalmente davanti, con il 6° tempo dietro a Martin e Brad Binder. Ottavo Pecco Bagnaia, che ammette di aver preso una strada sbagliata per la messa a punto e non fa drammi: domani sarà davanti.