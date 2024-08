Il Red Bull Ring canta “sarà perché ti amo” dei Ricchi e poveri in onore di Pecco Bagnaia, che vince rintuzzando gli attacchi di un Jorge Martin che taglia una variante per attaccarlo e riceve un long lap penalty. Il successo, il terzo stagionale nella gara breve del sabato, consente all’iridato della Ducati di appaiare in testa al campionato lo spagnolo della Pramac: sono entrambi a 250 punti, ma l’italiano può considerarsi primo per un maggior numero di vittorie nei GP, sei contro due.