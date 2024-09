Pecco Bagnaia batte Marc Marquez e Jorge Martin nelle pre-qualifiche MotoGp, avvertendo che il campione del mondo si è rialzato. Finalmente ottima qualifica per Enea Bastianini e Marco Bezzecchi che arrivano in Q2 in agilità rispettivamente con il 5° e il 7° tempo. Bravissimo Morbidelli, 4° all’ultimo assalto, mentre Acosta cade nel finale e si accontenta del sesto. Cinque Ducati nei primi 5 posti (6 nei primi 10), con 2 Ktm, una Aprilia e una Yamaha già in top ten.