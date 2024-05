MotoGp: Bagnaia cade all’ultimo giro e regala la vittoria della Sprint ad Espargaro, Marc Marquez secondo, Bastianini quinto

Pecco Bagnaia butta una vittoria ormai un tasca e piomba al 4° posto in classifica generale. Il campione del mondo stava vincendo, quando si è steso in una delle ultime curve, lasciando strada ad Aleix Espargaro, autore della pole. L’alfiere dell’Aprilia festeggia al meglio l’annuncio del ritiro, mentre Pecco conferma di non essere fortunato al sabato: 14 punti in sei Sprint. Ora ha 44 punti di ritardo da Martin, solo 4° oggi. Secondo in classifica Marc Marquez che , con il terzo 2° posto nelle Sprint sale al 2° posto anche in classifica a -37 e si candida con forza ad essere il primo rivale di Martin. L’otto volte iridato ha ragione all’ultimo giro di Pedro Acosta, sempre più re di Gas Gas Ktm (Binder si stende per provare a batterlo). Discreto 5° Enea Bastianini che sale a -41 da Martin, mentre Bezzecchi arraffa all’ultimo, saltando Quartararo, un punto che fa morale. I due romagnoli dovrebbero andare meglio domani.