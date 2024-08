Pecco Bagnaia piazza la doppietta in Austria e torna leader del Mondiale (275 a 270). Il campione in carica guida la gara dall’inizio alla fine e per Jorge Martin non c’è chance. Alle spalle dei duellanti un ottimo Enea Bastianini, che si prende il podio e si tiene il terzo posto anche nel Mondiale (214), sempre davanti a Marc Marquez (192), che sbaglia in partenza e deve accontentarsi del quarto gradino. Bel sesto posto di Marco Bezzecchi, in evidente crescita.