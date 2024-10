MotoGp, anche Enea Bastianini in gara al Rallylegend 2024

Prosegue anche per la edizione 2024 di Rallylegend quella che ormai sta diventando una bellissima abitudine: avere al via piloti di spicco della MotoGP che si cimentano al volante di affascinanti auto da rally, disciplina che li vede tra i grandi appassionati.

Rallylegend numero ventidue, in programma dal 10 al 13 ottobre prossimi, schiera tra i suoi centonovanta e oltre protagonisti Enea Bastianini.

Bastianini, riminese, campione del mondo in Moto2 nel 2020 e attualmente pilota ufficiale del team Ducati nella MotoGP con la Desmosedici numero 23, è attualmente al terzo posto nella classifica generale, dietro a Martin e Bagnaia. A Rallylegend, “Bestia” sarà a fianco del sammarinese Emanuele Zonzini, pilota dal brillante curriculum in pista categoria GT e collaudatore Lamborghini Ricerca e Sviluppo, a bordo di una spettacolare Audi Quattro S1. I due piloti si alterneranno al volante tra le Legend Stars, mentre Bastianini si esibirà il sabato mattina sulla The Legend,